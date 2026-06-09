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Kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı

Kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 0,7 dekar orman zarar gördü, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 0,7 dekar orman zarar gördü, kamyonet ise kullanılmaz hale geldi.

Fethiye ilçesi Nif Alkaya mevkisinde, saat 12.30 sıralarında, bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yol kenarındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 helikopterle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 0,7 dekar orman zarar gördü. Kamyonet ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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