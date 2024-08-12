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Fethiye'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin T. idaresindeki 48 HF 178 plakalı kamyonet ile Suna H. yönetimindeki 48 ABR 941 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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