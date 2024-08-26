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Fethiye'de Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Nesrin Kavrakoğlu (72) idaresindeki 48 JU 520 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 48 SGH 005 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kavrakoğlu, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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