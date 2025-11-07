Fethiye'de Kamyon ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Öğretmen ve 21 Öğrenci Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı. Kaza sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 15 EH 760 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.