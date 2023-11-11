Haberler ›› Güncel ›› Fethiye'de Kadının Otomobiliyle Vurulması Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Fethiye'de Kadının Otomobiliyle Vurulması Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının otomobiliyle seyir halindeyken vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından aranıyor.