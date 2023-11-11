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Fethiye'de Kadının Otomobiliyle Vurulması Olayında 2 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının otomobiliyle seyir halindeyken vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının otomobiliyle seyir halindeyken vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler O.A, T.K. ve A.O'yu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ile T.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Barış Manço Bulvarı'nda 8 Kasım'da otomobiliyle seyreden A.G, iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından vurulmuş, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden A.G. tedaviye alınmıştı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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