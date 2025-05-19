Fethiye'de Kadına Şiddet Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Kadına Şiddet Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlamalarıyla tutuklandı. Olayın ardından Muğla Valiliği kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı duruş sergileyeceklerini açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Valiliği açıklama yaptı

Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki markette dün bir kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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