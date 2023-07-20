Fethiye'de Kaçak Nargile Tütünü ve Elektronik Sigara Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak nargile tütünü ile elektronik sigara sattığı tespit edilen 1 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede bir kişinin kaçak nargile tütünü ile elektronik sigara satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipleri araştırmalar sonucu V.C.M. isimli şüpheli şahsın iş yerine ve ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 205 paket olmak üzere toplamda 45 kilogram nargile tütünü ve 5 adet elektronik sigara ele geçirilirken, şüpheli V.C.M. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA