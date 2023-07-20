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Fethiye'de Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın gümrük kaçağı nargile tütünü satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelinin ev ve iş yerinde 205 paket kaçak nargile tütünü ile 5 elektronik sigara bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, V.C.M'nin gümrük kaçağı nargile tününü satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin ev ile iş yerine düzenlenen operasyonda, 205 pakette 45 kilogram kaçak nargile tütünü ile 5 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

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