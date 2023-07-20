Fethiye'de Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın gümrük kaçağı nargile tütünü satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelinin ev ve iş yerinde 205 paket kaçak nargile tütünü ile 5 elektronik sigara bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.