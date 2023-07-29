Fethiye'de Kaçak Alkol Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir barda yapılan aramada kaçak alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, etil alkol, sahte viski ve kaçak alkol yapımında kullanılan gıda renklendirici bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren barda yapılan aramada kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren E.H. isimli şahsa ait bar işletmesinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işletmede ve şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 117,5 litre etil alkol, 40 litre sahte viski ve 61 adet kaçak alkol yapımında kullanılan gıda renklendirici ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA