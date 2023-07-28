Fethiye'de Kaçak Alkol Operasyonu: 115 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, 115 litre etil alkol ve kaçak alkol yapımında kullanılan gıda renklendiricisi ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, 115 litre etil alkol ele geçirildi.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki iş yerinde, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı bilgisi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda, bidonlarda 115 litre etil alkol ile kaçak alkol yapımında kullanılan gıda renklendiricisi ele geçirildi.

İşletme sahibi E.H. hakkında adli işlem yapıldı.