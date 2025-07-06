Fethiye'de İtfaiye Ekipleri Caretta Caretta'yı Kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde misinaya dolanan bir caretta caretta, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğaya salındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.
Tuzla Mahallesi'nde deniz kaplumbağasına misina takıldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek caretta cerattayı kurtardı.
Sağlık kontrolleri yapılan deniz kaplumbağası tekrar doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel