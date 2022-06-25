Fethiye'de iş yerine giren yılan itfaiye ekibince yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerine giren yılan itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerine giren yılan itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı. Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda bir iş yerine sarı ot yılanı girdiği ihbarını alan Fethiye itfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekiplerce yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. AA / Ali Ballı - Güncel İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler

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