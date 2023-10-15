Fethiye'de iş arkadaşını tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Babataşı Mahallesi'ndeki iş yerinde arkadaşı Y.K'yı tüfekle vurarak kaçan İ.K'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.
Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fethiye ilçesi Babataşı Mahallesi'nde 13 Ekim'de emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, İ.K'nin tüfekle ateş ettiği Y.K. ağır yaralanmış, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.