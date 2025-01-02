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Fethiye'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Fethiye'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fırında çalışan bir kişi, aynı odada kaldığı Afgan uyruklu iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Foça Mahallesi'nde fırında çalışan bir kişi, aynı odada kaldığı Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi (21) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cinayette kullanılan bıçağı odada ele geçiren ekipler, şüphelinin maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan S.S. (24) olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mirzai'nin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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