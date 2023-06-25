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Fethiye'de İran uyruklu 2 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Fethiye'de İran uyruklu 2 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S, kaldıkları otelin odasında yakalandı. Odada ve zanlıların üst aramalarında, 141 parça 722 gram reçine esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S, kaldıkları otelin odasında yakalandı.

Odada ve zanlıların üst aramalarında, 141 parça 722 gram reçine esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Fethiye Muğla İran Güncel Haberler

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