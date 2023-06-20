Fethiye'de incir üreticilerine uygulamalı eğitim

Fethiye'deki incir bahçeleri Aydın'ı aratmadı, çiftçileri bilgilendirmek için uzmanlar bahçede eğitim verdi

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı İncirköy'de yetiştirilen incir fidanları incir memleketi Aydın'daki bahçeleri aratmıyor. Aydın'da İncir Araştırma Enstitüsü olmasına rağmen incir üretimi yapan çiftçi enstitüde muhatap bulamazken, Muğla'da Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde incir bahçelerinde üreticiye eğitim verilmeye başlandı.

Fethiye'nin İncirköy Mahallesi'nde 'İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu' projesi kapsamında üreticilere sözlü ve uygulamalı eğitim verildi. İncirköy Mahallesi, Cahit Beğenç Sosyal Tesisleri'nde verilen eğitimlere Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, incir üretiminde ehil kişiler, bazı mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Cahit Beğenç Sosyal Tesisleri'nde sözlü anlatımla başlayan eğitimler, incir bahçesinde uygulamalı olarak devam etti. Uzman ekipler tarafından verilen sözlü ve uygulamalı eğitimlerde çiftçilere hastalıklarla mücadele için doğru ilaçlama ile budama teknikleri gösterildi. Ekipler Fethiye, Seydikemer ve Dalaman ilçelerinde ağaç başına incir veriminin yüksek olduğu belirtti.

"Fethiye, Seydikemer ve Dalaman'da incir verimi üst sıralarda yer alıyor"

Farklı incir çeşitlerinin yetiştirildiği köyde üretimin daha doğru yapılması ve üreticilerin kazancının artması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, "Bildiğiniz üzere bu bölge ismi İncir Köy. Şanslı bir köy. Bunun nedeni ise geçmişte kaya incirinin çok olması ve hala bulunması. Bizden önce de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası eşliğinde Ziraat Odası da çok güzel işlere imza atmışlar. Kaya incirinin coğrafi işaretini almışlar. Çeşitli güzel ürünleri ambalaja soktular. Son derece rağbet gören bir incir. Bizim, coğrafyamızın geçmişten gelen kadim tarım desenleri ile yeniden canlandırması gibi hedefimiz var. İncir de önemli bir gelir kaynağı. Özellikle Dalaman, Fethiye ve Seydikemer incir veriminde Türkiye ortalamasında üst sıralarda yer almakta" ifadelerini kullandı.