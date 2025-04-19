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Fethiye'de İki Katlı Evde Çatı Yangını

Fethiye'de İki Katlı Evde Çatı Yangını
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evin çatı katında hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin çatı katında hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları sırasında ev sahiplerinin üzüldüğü görüldü.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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