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Fethiye'de İki Hollandalı Turist, 86 ve 81 Yaşlarında Yamaç Paraşütü Denedi

Fethiye'de İki Hollandalı Turist, 86 ve 81 Yaşlarında Yamaç Paraşütü Denedi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikisi de ilk kez yamaç paraşütü yapan 86 yaşındaki Jan Dorser ve 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt, Babadağ'ın 1900 metre yüksekliğinden Ölüdeniz'i kuşbakışı izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

İlçede tatil yapan 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt yamaç paraşütü yapmaya karar verdi.

Babadağ'ın 1900 metre pistine çıkan Dorser yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile Blankvorrt ise Tunahan Çelik ile ikili uçuş yaptı.

İlk kez yamaç paraşüt yaptıkları öğrenilen Hollandalı turistler, yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

Dorser ile Blankvorrt'un bulunduğu paraşütler, uçuşun ardından Belcekız Sahili'ne iniş yaptı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Fethiye turist

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