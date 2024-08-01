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Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 26 işletmeye ceza

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 16 kişi yakalandı ve 26 işletmeye idari para cezası kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi.

Bin 661 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Ekiplerce, 26 işletmeye 918 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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