Fethiye'de Hayvan Geçici Bakımevi Temeli Atıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayvan geçici bakımevi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesince Çatalarık Mahallesi'nde 37 dönüm arazi üzerinde kurulacak tesis, 1950 metrekare inşaat alanına sahip 21 bloktan oluşacak.

Modern ameliyathane, kedi, köpek ve atlara özel yaşam alanları, rehabilitasyon bölümleri ve doğayla uyumlu açık alanlar bulunacak.

Bölgenin en büyük ve en kapsamlı hayvan barınaklarından biri olma özelliği taşıyacak bakımevi, 37 milyon 464 bin liraya mal olacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törendeki konuşmasında, projenin 6 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.