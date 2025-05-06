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Fethiye'de Hayvan Geçici Bakımevi Temeli Atıldı

Fethiye'de Hayvan Geçici Bakımevi Temeli Atıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 37 dönüm arazi üzerinde kurulacak hayvan geçici bakımevi için temel atma töreni gerçekleştirildi. 21 bloktan oluşacak tesis, modern yaşam alanları ve rehabilitasyon bölümleri ile bölgenin en kapsamlı barınaklarından biri olacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayvan geçici bakımevi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesince Çatalarık Mahallesi'nde 37 dönüm arazi üzerinde kurulacak tesis, 1950 metrekare inşaat alanına sahip 21 bloktan oluşacak.

Modern ameliyathane, kedi, köpek ve atlara özel yaşam alanları, rehabilitasyon bölümleri ve doğayla uyumlu açık alanlar bulunacak.

Bölgenin en büyük ve en kapsamlı hayvan barınaklarından biri olma özelliği taşıyacak bakımevi, 37 milyon 464 bin liraya mal olacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törendeki konuşmasında, projenin 6 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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