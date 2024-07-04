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Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.C.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.A'yı (30) Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Fethiye Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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