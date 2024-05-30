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Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 26 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda S.T. isimli hükümlü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 26 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama" suçundan 12 yıl 26 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (53) Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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