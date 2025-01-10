Fethiye'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan 3 Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 16 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü E.S, farklı suçlardan 12 yıl hapis cezası olan M.T. ile "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.