Fethiye'de Gulet Lüks Motoryata ile Çarpıştı

Fethiye'de Gulet Lüks Motoryata ile Çarpıştı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, marina iskelesine yanaşmaya çalışan bir gulet, dümeninin kilitlenmesi sonucu demirdeki lüks bir motoryata çarptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde marinaya yanaşmaya çalışan gulet, lüks motoryata çarptı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. İskeleye yanaşmak üzere manevra yapan 20 metre uzunluğundaki guletin dümeni, henüz belirlenemeyen nedenle kilitlendi. Gulet, marinada demirli bulunan lüks motoryata çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki teknede de hasar oluştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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