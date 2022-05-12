Fethiye'de görevli hemşireler çiçek takıyla karşılandı - Haberler

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Fethiye'de görevli hemşireler çiçek takıyla karşılandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de görevli hemşireler çiçek takıyla karşılandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hastaneye gelen hemşireler hazırlanan çiçek takından geçerek göreve başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hastaneye gelen hemşireler hazırlanan çiçek takından geçerek göreve başladı.

Fethiye Devlet Hastanesinde Sağlık-Sen İlçe Temsilciliği tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve "Hemşirelik Haftası" dolayısıyla hastane girişine çiçek takı yerleştirildi. Göreve gelen hemşireler çiçek takından geçti ve fotoğraf çektirdi.

Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Mustafa Eren, gazetecilere, sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için canı pahasına mücadele ettiğini söyledi.

Hemşirelerin "beyaz melek" olarak anıldığını ifade eden Eren, "Yetkili ve etkili sendikacılık anlayışıyla her platformda sağlık emekçisinin hür ve gür sesi olmaya devam ederken beyaz meleklerimize çiçeklerden bir tak ile jest yapmak istedik. Onların da bu sürpriz ile karşılaşınca yüzlerindeki gülümseme bizi mutlu etti. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası kutlu olsun." diye konuştu.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Hisarcık, Fethiye, Mayıs, Muğla, Güncel, Haberler

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