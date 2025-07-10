Fethiye'de Gineli Öğrenci, Spor Kulübünde Çalışmaya Başladı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Gineli öğrenci Abdülhamit Hamidou Saumah, eğitim masraflarına katkıda bulunmak için Fethiyespor'un mutfak bölümünde çalışıyor. Kısa sürede kulüp çalışanları ve futbolcularla iyi ilişkiler kurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesine yüksek lisans eğitimi için gelen Gineli öğrenci, Fethiyespor'un mutfak bölümünde çalışıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapan Abdülhamit Hamidou Saumah (28) eğitim masraflarına destek olması için Fethiyespor'un mutfak bölümünde işe başladı.

İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilen Saumah, kısa sürede kulüp çalışanları ve futbolcuların sevgisini kazandı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifaden eden Saumah, eğitim süresi boyunca çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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