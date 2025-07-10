Fethiye'de Gineli Öğrenci, Spor Kulübünde Çalışmaya Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesine yüksek lisans eğitimi için gelen Gineli öğrenci, Fethiyespor'un mutfak bölümünde çalışıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapan Abdülhamit Hamidou Saumah (28) eğitim masraflarına destek olması için Fethiyespor'un mutfak bölümünde işe başladı.

İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilen Saumah, kısa sürede kulüp çalışanları ve futbolcuların sevgisini kazandı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifaden eden Saumah, eğitim süresi boyunca çalışmaya devam edeceğini ifade etti.