Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan kişi tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.