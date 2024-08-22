Fethiye'de geri dönüşüm el sanatları sergisi açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle geri dönüşüm el sanatları sergisi açıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde gerçekleşen sergide, denetimli serbestlikten yararlananların, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden yaptığı eserler yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, "özgürleşen eller" temalı serginin toplumsal farkındalık yaratmak için düzenlendiğini söyledi.

Yükümlülerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri el ürünleri sergisinin çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, toplumsal dayanışmayı da artıran anlamlı bir etkinlik olduğunu belirten Karartı, "Bu tür projeler, hem bireylere hem de topluma olumlu etkiler bırakırken geleceğe dair umudumuzu arttırmaktadır." ifadesini kullandı.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ise projenin amacının haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan kişilerin, boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.