Fethiye'de Genç Kadını Yaralayan Kişi Intihar Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç kadını tabancayla yaralayan İsmail Can Ö., ardından yaşamına son verdi. Olayda Vahide B. yaralanırken, İsmail Can Ö. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadını tabancayla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

Foça Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce evde yapılan incelemede Vahide B. (27) ile İsmail Can Ö. (35) yaralı halde bulundu.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail Can Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Polislerce yapılan araştırmada, İsmail Can Ö'nün Vahide B'yi tabancayla vurup intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı

Vatandaşı bayıltana kadar döven polis yaptığının bedelini ödedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.