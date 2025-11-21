Haberler

Fethiye'de Geleneksel Oyunlar Tırı Çocukları Geçmişle Buluşturdu

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliği, çocuklara geleneksel oyunları tanıtıp eğlenceli anlar yaşattı. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 62'ncisi düzenlendi.

Beşkaza Meydanı'na konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, kültürel değerlerin yaşatılması ve çocukların bu mirası tanıması adına önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek çocukların sanal ortamdan uzaklaşıp ata mirası oyunları öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
