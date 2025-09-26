Haberler

Fethiye'de 'Geleceğin İş Dünyasında Trendler ve Kuşaklar' Eğitimi Düzenlendi

Fethiye'de 'Geleceğin İş Dünyasında Trendler ve Kuşaklar' Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen eğitimde, iş dünyasındaki trendler, kuşak beklentileri ve yeni yetkinlikler ele alındı. Farklı sektörlerden yöneticilerin katıldığı program katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından 'geleceğin iş dünyasında trendler ve kuşaklar eğitimi' gerçekleştirildi.

FTSO Likya Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, farklı sektörlerden yönetici ve çalışanlar yer aldı.

Eğitmen Banu Bingöl Akın tarafından verilen eğitimde, çalışma hayatını etkileyen megatrendler, yeni yetkinlikler, kuşakların beklentileri ve uyum önerileri, işe alım yöntemleri, dijital trendlerin iş dünyasına etkisi ve yeni nesil müşteri-çalışan ilişkileri konu başlıkları ele alındı.

Katılımcılar, edindikleri bilgilerin iş süreçlerine değer katacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

Durduğu yerde alev alıyorlar! Dev marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.