Fethiye'de 'Geleceğin İş Dünyasında Trendler ve Kuşaklar' Eğitimi Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından 'geleceğin iş dünyasında trendler ve kuşaklar eğitimi' gerçekleştirildi.

FTSO Likya Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, farklı sektörlerden yönetici ve çalışanlar yer aldı.

Eğitmen Banu Bingöl Akın tarafından verilen eğitimde, çalışma hayatını etkileyen megatrendler, yeni yetkinlikler, kuşakların beklentileri ve uyum önerileri, işe alım yöntemleri, dijital trendlerin iş dünyasına etkisi ve yeni nesil müşteri-çalışan ilişkileri konu başlıkları ele alındı.

Katılımcılar, edindikleri bilgilerin iş süreçlerine değer katacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.