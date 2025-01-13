Fethiye'de Gasp Suçuna İki Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini ve darp edildiğini belirterek şikayette bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Y. ile M.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.