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Fethiye'de Gasp Suçuna İki Tutuklama

Fethiye'de Gasp Suçuna İki Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş halinde cep telefonu gaspı ve darp eden 2 zanlı tutuklandı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini ve darp edildiğini belirterek şikayette bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Y. ile M.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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