Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, farklı suçlardan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'nin (50) İncirköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel