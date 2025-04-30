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Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlardan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K'yı (30) Göcek Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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