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Fethiye'de Finansal Okuryazarlık Eğitimi Düzenlendi

Fethiye'de Finansal Okuryazarlık Eğitimi Düzenlendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Akademisi tarafından gerçekleştirilen 'Finansal Okuryazarlık Eğitimi'ne 24 kişi katıldı. Eğitimde, temel finansal kavramlar ile işletmeler için finansal okuryazarlığın önemi anlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Akademisince, odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 24 kişi katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ali Osman Öztop tarafından verilen eğitimde temel finansal kavramlar hakkında bilgi verildi, finansal okuryazarlığın işletmeler için taşıdığı önem anlatıldı.

Öztop, katılımcılara gelir, gider, kar ve zarar gibi kavramların doğru anlaşılmasının sağlıklı mali kararlar almadaki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Eğitimde, bütçe oluşturma, nakit akışı yönetimi ve finansal planlama konularına değinilirken doğru finansal stratejiler geliştirmenin ve riskleri yönetmenin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik önemi anlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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