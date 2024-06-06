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Fethiye'de Filistin-Gazze'ye Destek Yürüyüşü ve Mitingi Gerçekleştirildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Fethiye Birlik ve İyilik Platformu tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuşu da gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

Fethiye Birlik ve İyilik Platformu, Fethiye Kaymakamlığı ile belediye önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, sahil bandında toplandı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Beşkaza Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Soykırıma hayır", "Fethiye burada Filistin'in yanında" sloganları atttı. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuş yaptı.

Meydanda, okunan selanın ardından miting sona erdi.

Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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