Fethiye'de Filistin'e Destek İçin Gazze Çadırı Kuruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca, Beşkaza Meydanı'nda "Gazze Çadırı" kuruldu.

Çadırı ziyaret eden vatandaşlar, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm konusunda bilgilendirildi.

Vatandaşlar ve turistler, çadırın yanına yerleştirilen fikir duvarına duygularını yazdı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da çadırı ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği Fethiye Temsilcisi İbrahim Kılıç, AA muhabirine, Küresel Sumud Filosu'na ve Gazze halkına destek vermek için çadırda nöbet tuttuklarını söyledi.

Alanda resim sergisi ve temsili Sumud filolarının yer aldığını belirten Kılıç, fikir duvarına vatandaşların yanı sıra yabancıların ilgi gösterdiğini ifade etti.