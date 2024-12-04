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Fethiye'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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