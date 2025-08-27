Fethiye'de FETÖ Üyesi Eski Komiser Sahte Kimlikle Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski komiser, sahte kimlikle yakalanarak cezaevine teslim edildi. Üzerinde çok miktarda döviz bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C, Menteşoğlu Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalandı.

Üzerinde çok miktarda döviz ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
