Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Haberler

Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekibi, Pazaryeri Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.
Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı.
Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.???????
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel