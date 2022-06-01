Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekibi, Pazaryeri Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı.

Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Yılan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title