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Fethiye'de Ev Yangını: 69 Yaşındaki Adam Tahliye Edildi

Fethiye'de Ev Yangını: 69 Yaşındaki Adam Tahliye Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sırasında 69 yaşındaki Saffet G. evden tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İncirköy Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine mahalle sakinlerince evdeki Saffet G. (69) tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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