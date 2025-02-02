Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik
Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Fethiye'de Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Fethiye'de Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı evin çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.