Fethiye'de Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı evin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel