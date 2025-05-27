Fethiye'de Engelliler İçin Plajda Yenilik

Fethiye'de Engelliler İçin Plajda Yenilik
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla Akmaz Halk Plajı'nda düzenlemeler yapıldı. Platformun yenilenmesiyle birlikte engelli bireylerin denize destek almadan girmesi sağlanacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen plajda, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapıldı.

Fethiye Belediyesinin işlettiği Akmaz Halk Plajı'ndaki platform, bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Platform, engellilerin destek almadan denize girebilmelerine olanak sağlayacak.

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmayla engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklediklerini kaydetti.

Engellilerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "Engelsiz yaşam için projelerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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