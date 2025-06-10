Fethiye'de en çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde en çok atık pil toplayan okullar, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde en çok atık pil toplayan okullar, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Fethiye Belediyesince Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması'nın ödül töreni Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yarışmada, Yunus Nadi İlkokulu birinci, Yanıklar İlkokulu ikinci, Merkez Atatürk İlkokulu üçüncü oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, Kaydem Plastik firma temsilcisi Mert Babur, okul temsilcilerine ödüllerini verdi.
Etkinlik kapsamında öğrencilerin çeşitli atıklardan farklı görseller ortaya çıkarması katılımcılar tarafından alkış aldı.