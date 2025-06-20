Fethiye'de Elektrikli Motosiklet Tırla Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, elektrikli motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 45 yaşındaki sürücü Şengül Yücel hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şengül Yücel'in (45) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Esenköy Mahallesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 72 AAC 321 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri motosikletin sürücüsü Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yücel'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel