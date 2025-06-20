Fethiye'de Elektrikli Motosiklet Tırla Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, elektrikli motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 45 yaşındaki sürücü Şengül Yücel hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şengül Yücel'in (45) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Esenköy Mahallesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 72 AAC 321 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri motosikletin sürücüsü Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.