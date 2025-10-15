Haberler

Fethiye'de Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yediburunlar mevkisinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yediburunlar mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kara üzerinde 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
