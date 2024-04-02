Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Nursel Özdemir Eğitim Kurumu'nda gerçekleştirilen programa otizmli bireyler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

Farkındalık için çoğunlukla mavi renk kıyafetlerin tercih edildiği etkinlikte, otizmli çocuklar dans gösterileri sergiledi.

Polis ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, çocuklar nostaljik polis arabası ile trafik motosikletine bindirildi. "Kanka Polis" kostümü ile ekipler, çocuklarla dans etti.

Nursel Özdemir Eğitim Kurumları Kurucusu Salih Dündar, gazetecilere, otizmin her geçen gün arttığını amaçlarının bir kişinin daha otizmin farkında olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Otistik çocukların toplum içinde sıkıntılar yaşadıklarını belirten Dündar, otizmin tek tedavisinin ise yoğunlaştırılmış eğitim olduğunu kaydetti.