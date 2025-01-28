Fethiye'de Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yaptığı belirlenen sürücüye 47 bin 393 lira ceza uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda sürücü tespit edildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 47 bin 393 lira ceza uygulandı.
Foça Mahallesi'nde bir otomobilin drift yapma görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücüyü tespit etti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye, 47 bin 393 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel