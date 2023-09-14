Fethiye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen H.Ç.'yi kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemi ile 3 milyon TL'sini alan 4 kişi Fethiye polisi tarafından düzenlenen operasyon ile bulundukları illerde yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye'de sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye'de emekli kadın öğretmen H.Ç. dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve 'Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarına el koyulacak' diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mağdur kadının 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 Dolar'ını dolandırdıkları şikayetiyle ilgili yapılan detaylı incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat illerinde İ.Y., S.İ., O.D. ve A.Y. isimli şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MUĞLA