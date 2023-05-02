Fethiye'de doğa yürüyüşünde kaybolan kadına ulaşıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
İlçeye tatile gelen Ceren Ç. (34) Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Ceren Ç'nin uzun süre geri dönmemesinden endişelenen yakınlarının yardım istemesi üzerine, bölgeye Ölüdeniz Mahallesi'nde konuşlu JAK timi yönlendirildi.
Ekibin yaklaşık 3 saat süren arama sonucu ulaştığı Ceren Ç'nin ormanlık alanda kaybolduğu, telefonu çekmediği için yardım isteyemediği belirlendi.
Ceren Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel